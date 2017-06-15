Депутаты вновь предлагают узаконить дома, построенные на поливных землях

Депутаты Жогорку Кенеша вновь предлагают узаконить построенные на поливных землях дома. Сегодня парламентарии рассматривают во втором чтении законопроект о внесении поправок в закон о трансформации земель.

Как рассказал сегодня один из инициаторов документа — Дастанбек Джумабеков, закон о введении моратория на трансформацию земель должен был утратить силу в 2009 году. В стране есть новостройки, которые начали появляться еще в 1986 году. Но с этого времени их проблемы не решены.

«Есть жители, у которых есть на руках постановление о трансформации земель от 2009 года, есть документы в айыл окмоту и правительстве. Есть даже контуры. Но они не могут ничего сделать, потому что есть мораторий на трансформацию земли. В жилмассивах Бишкека люди построили дома, есть электричество, дороги, но нет статуса, ФАП и школы. Вопросы не решаются. Есть законопослушные граждане, у которых на руках решение о трансформации. Но вышел мораторий, и они не стали строиться. Они теперь не знают, как им быть. Поэтому мы предлагаем их тоже включить в реестр», — рассказал Дастанбек Джумабеков.

«Я предлагаю разрешить трансформацию и узаконить домовладения. Мы с депутатами составили реестр таких земель и отдали в правительство. Но кабмин внес свой реестр, и ни один член комиссии и депутат с ним не ознакомлен», — добавил он.