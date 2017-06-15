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Власть

За экспертизу лекарств фармкомпании платят в долларах. Депутаты недовольны

Депутаты недовольны, что Департамент лекарственного обеспечения при Минздраве установил плату для фармацевтических компаний за услуги экспертизы лекарств в долларах.

Сегодня на заседании депутат Аида Исмаилова спросила, в какой валюте берется плата. Министр здравоохранения ответил, что в иностранной валюте, так как это международная практика. На это парламентарий напомнила, что по законодательству Кыргызстана все расчеты должны вестись только в сомах.

Также она сообщила, что ответ министра на ее запрос по этому поводу был более детальным. Глава Минздрава напомнил, что Кыргызстан является импортозависимой страной в сфере обеспечения лекарственными средствами.

Более 97 процентов лекарств импортируются в Кыргызстан.

При этом фармацевтические заводы при проведении процедуры регистрации оплачивают услуги экспертизы лекарственных средств из страны происхождения в международной валюте.

«В связи с тем, что кыргызская национальная валюта не имеет широкого распространения в системе международного межбанковского денежного обращения, в странах-производителях не предусмотрены ее запасы. На данный момент при регистрации лекарственных средств и изделий медицинского назначения оплата производится в международной валюте», — говорится в ответе Минздрава.
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