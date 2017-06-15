В ЖК спорят о функциях Департамента лекарственного обеспечения

Деятельность Департамента лекарственного обеспечения (ДЛО) при Минздраве не регулируется законодательством в сфере государственных услуг. Об этом стало известно сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Аида Исмаилова обратилась в Министерство здравоохранения, чтобы выяснить, кто будет устанавливать тарифы для экспертиз ДЛО. В самом департаменте говорят, что это прерогатива Минздрава и он уже даже разрабатывает прейскурант. Однако в самом ведомстве парламентарию ответили иначе.

В Министерстве экономики депутату эту информацию подтвердили. В их ответе сказано, что деятельность ДЛО не включена в Единый реестр. Более того, Минэконом утверждает, что правовых основ для включения услуг департамента в Единый реестр нет.

В самом Департаменте отметили, что по действующему закону о лекарственных средствах ДЛО и не должен входить в реестр. Это прямая обязанность организации, а не услуга.

Однако Аида Исмаилова считает, что нужно создать правовые основы для включения ДЛО в Единый реестр, и сделать это нужно именно в законопроекте об обращении лекарственных средств. Из-за этого она предложила вернуть законопроект на рассмотрение комитета в режиме второго чтения. Однако против такой процедуры выступил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

«Вопросы депутата интересные, но они не касаются закона об обращении лекарственных средств. Законопроект обсуждался 2,5 года. Все организации его поддержали. Он важен для наших пациентов. Поэтому я против того, чтобы законопроект вновь возвращался на рассмотрение комитета», — сказал чиновник.