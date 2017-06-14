В Киеве обиделись на Казахстан за карту Украины без Крыма

Украинские власти намерены направить в МИД Казахстана ноту протеста из-за шара на выставке в Астане. Дело в том, что на художественном объекте Незалежная изображена без Крыма, написал Life.

«Астана арт-фест» проходит под патронатом акимата — городской власти. Я надеюсь, что это недоразумение, и проблема будет закрыта, — сказал временный поверенный в делах Украины в Казахстане Владимир Джиджора. — Казахстанскую сторону попросили решить эту проблему. Кроме МИД Казахстана и акимата Астаны мы обратились к депутатам мажилиса — нижней палаты парламента».

По словам украинского дипломата, «подобные ситуации в Казахстане возникают постоянно».