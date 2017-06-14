14:41
+23
USD 68.46
EUR 76.76
RUB 1.20
Власть

В Киеве обиделись на Казахстан за карту Украины без Крыма
Фото пресс-службы посольства Украины в Казахстане

Украинские власти намерены направить в МИД Казахстана ноту протеста из-за шара на выставке в Астане. Дело в том, что на художественном объекте Незалежная изображена без Крыма, написал Life.

«Астана арт-фест» проходит под патронатом акимата — городской власти. Я надеюсь, что это недоразумение, и проблема будет закрыта, — сказал временный поверенный в делах Украины в Казахстане Владимир Джиджора. — Казахстанскую сторону попросили решить эту проблему. Кроме МИД Казахстана и акимата Астаны мы обратились к депутатам мажилиса — нижней палаты парламента».

По словам украинского дипломата, «подобные ситуации в Казахстане возникают постоянно».
Ссылка:
просмотров: 370
Версия для печати
Материалы по теме
Пакет законов о выделении Кыргызстану $100 миллионов одобрил мажилис Казахстана
Завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины выставили на аукцион
Петр Порошенко сбежал от народа под крики «Брехло!» и «Позор!»
Нурсултан Назарбаев поздравил кыргызстанцев с годовщиной Победы в ВОВ
Президент Украины уволил посла республики в Кыргызстане
В Японии министр ушел в отставку за «обидные слова» о пострадавших от цунами
Президент Казахстана предложил запретить ношение черной мусульманской одежды
Президент подписал закон о нахождении кыргызстанцев в Казахстане без регистрации
За вступление в ИГИЛ в Казахстане будут лишать гражданства
В Бишкеке состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев сравнил некоторых политиков, активистов, журналистов с&nbsp;дерьмом Алмазбек Атамбаев сравнил некоторых политиков, активистов, журналистов с дерьмом
Кто из&nbsp;депутатов Кыргызстана не&nbsp;хочет отказываться от&nbsp;привилегий Кто из депутатов Кыргызстана не хочет отказываться от привилегий
Алмазбек Атамбаев и&nbsp;Шавкат Мирзиеев сверили часы Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиеев сверили часы
Отсутствие служебных машин мешает депутатам Кыргызстана качественно работать Отсутствие служебных машин мешает депутатам Кыргызстана качественно работать
Бизнес
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: безопасные покупки в&nbsp;Интернете с&nbsp;технологией Verified by&nbsp;Visa ОАО «Росинбанк»: безопасные покупки в Интернете с технологией Verified by Visa
20 лет профсоюзу &laquo;Дордоя&raquo;: от&nbsp;борьбы с&nbsp;рэкетирами до&nbsp;цифрового будущего 20 лет профсоюзу «Дордоя»: от борьбы с рэкетирами до цифрового будущего
Аудитория мобильного оператора О! в&nbsp;соцсетях достигла 140 тысяч пользователей Аудитория мобильного оператора О! в соцсетях достигла 140 тысяч пользователей
Инновации в&nbsp;образовании. Как реализуют проект Инновации в образовании. Как реализуют проект