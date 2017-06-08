Эрнис Докенов: Строительный беспредел в Бишкеке продолжается

«Строительный беспредел в городе продолжается», — заявил сегодня на очередной сессии Бишкекского кенеша депутат Эрнис Докенов, который, как он отметил, сначала не хотел выступать.

В столице есть комиссия по предоставлению земельных участков, которую возглавляет вице-мэр. В ее составе депутаты БГК, замакимов районов, представители городских служб и госорганов. Бишкекглавархитектура перешла в ведение мэрии, есть целый Градсовет. А строительный беспредел продолжается. Обнаруживаются беспредельно предоставленные земельные участки. Эрнис Докенов

«Я понимаю, что это не при вас. И крайним в этом вопросе вас никто не собирается делать. Но наших коллег возмущает ваше отношение к работе, муниципальному имуществу и землям, просьбам депутатов и жителей», — отметил Эрнис Докенов, обращаясь к акиму Октябрьского района Нурбеку Курманбекову.

На сессии поставили вопрос о недоверии этому чиновнику.