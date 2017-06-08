Генсек ООН должен во время визита в Центральную Азию напомнить о правах человека

Визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в страны Центральной Азии, который начнется сегодня, является хорошей возможностью отметить озабоченность в связи с тревожным состоянием прав человека в регионе, сообщили в Human Rights Watch.

По мнению организации, генеральный секретарь должен подтолкнуть руководителей Центральной Азии к конкретным улучшениям, включая прекращение пыток и подавления демонстраций и свободу выражения мнений.

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Гутерриш планирует посетить Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан и встретиться с президентом каждой страны. Он будет присутствовать на международных конференциях по вопросам безопасности, окружающей среды и борьбы с терроризмом.

«Некоторые правительства стран Центральной Азии относятся к числу наиболее жестоких в мире. Пытки, политически мотивированное тюремное заключение правозащитников и других лиц, а также жесткое ограничение протестов и деятельности неправительственных групп и средств массовой информации вызывают серьезное беспокойство», — говорится в заявлении организации.

«При таком списке нарушений прав человека они должны быть в повестке дня генерального секретаря, — считает директор по правам человека в Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон. — Мы с нетерпением ждем его первого визита в регион, чтобы призвать президентов выполнить то, что требуется в соответствии с международным правом и договорами ООН , подписанными их правительствами, освободить тех, кто несправедливо отправлен за решетку, разрешить правозащитным группам и журналистам выполнять свою работу и прекратить безнаказанность за пытки».

Визит генерального секретаря является прекрасной возможностью выразить беспокойство о проблемах прав человека в каждой столице, которую он посетит, руководствуясь принципом инициативы ООН «Права человека прежде всего». Human Rights Watch

В Кыргызстане Гутерриш планирует посетить Ош, где примет участие в мероприятиях, посвященных июньским событиям 2010 года, в результате которых погибли сотни людей.

«Власти не смогли адекватно устранить насилие, которое несоразмерно затронуло этнических узбеков. Генеральный секретарь должен призвать Кыргызстан расследовать эти нарушения и привлечь виновных к ответственности. Он должен призвать к немедленному освобождению правозащитника Азимжана Аскарова, незаконно заключенного в тюрьму после событий 2010 года. Комитет ООН по правам человека в марте 2016 года потребовал немедленного освобождения Аскарова, но он по-прежнему остается за решеткой, и состояние его здоровья сильно ухудшилось», — говорится в заявлении организации.

«Недавно генеральный секретарь сказал, что права человека никогда не должны рассматриваться как роскошь или быть оставлены на потом, после достижения мира и развития», — отметили в HRW.