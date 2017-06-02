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Власть

В Кыргызстане находится один беженец из Северной Кореи

В Кыргызстане находится один беженец из Северной Кореи. Об этом на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» сообщил заместитель председателя Государственной миграционной службы Алмаз Асанбаев.

Депутат Исхак Масалиев поинтересовался, как он получил статус беженца, ведь в Северной Корее нет войны.

Как рассказал Алмаз Асанбаев, беженец из КНДР прибыл в Кыргызстан 20 лет назад через Россию.

«По законам Северной Кореи, если их гражданин убежит из страны и вернется, то его там ждет смертная казнь», — сообщил Алмаз Асанбаев.

По словам чиновника, в УВКБ ООН есть такие понятия, как гонения и угроза жизни, в связи с чем, несмотря на отсутствие войны на родине беженца, ему предоставлен соответствующий статус.

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«На содержание беженца деньги выделяет УВКБ ООН», — уточнил чиновник.
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