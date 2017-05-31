Кыргызстанцы не хотят получать биометрические паспорта. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Зиядин Жамалдинов.
Он спросил у представителей Государственной регистрационной службы, кто принял решение не указывать в паспорте национальность. «Почему ее убрали? Неужели мы стесняемся этого?» — спросил депутат.
Биометрические паспорта в Кыргызстане начали выдавать с 1 мая. Как уверяют в ГРС, электронный биометрический паспорт гражданина КР является идентификационным документом нового типа и соответствует международным стандартам. Это первый электронный паспорт в Центральной Азии, соответствующий требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и имеющий соответствующую защиту от подделок.