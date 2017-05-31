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Власть

Кыргызстанцы не хотят получать биометрические паспорта

Кыргызстанцы не хотят получать биометрические паспорта. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Зиядин Жамалдинов.

Он спросил у представителей Государственной регистрационной службы, кто принял решение не указывать в паспорте национальность. «Почему ее убрали? Неужели мы стесняемся этого?» — спросил депутат.

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В ГРС ответили, что решение принимало правительство. Кроме того, документ прошел общественные обсуждения. Однако ответ не удовлетворил парламентария. Он заявил, что именно из-за отсутствия национальности кыргызстанцы не хотят получать новые паспорта.

Биометрические паспорта в Кыргызстане начали выдавать с 1 мая. Как уверяют в ГРС, электронный биометрический паспорт гражданина КР является идентификационным документом нового типа и соответствует международным стандартам. Это первый электронный паспорт в Центральной Азии, соответствующий требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и имеющий соответствующую защиту от подделок.
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