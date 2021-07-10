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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

ЦИК исключила трех кандидатов в депутаты от партий, баллотирующихся в Токмаке

ЦИК приняла постановление удовлетворить требования по заявлению политической партии «Патриот Ынтымагы» и отменить регистрацию кандидатов:

  • Рустама Юнусова от политической партии «Асыл Мурас-Жаштар»;
  • Нафисат Самаевой от политической партии «Бирге-Вместе»;
  • Рустама Кадыркулова от политической партии «Патриот Ынтымагы».

Уточняется, что они замешаны в инциденте с незаконной пропиской. 

В решении ЦИК говорится, что со стороны Токмакской ТИК не были приняты меры по реализации требований закона и постановления Центризбиркома в отношении рассматриваемых кандидатов, несмотря на предоставление материалов правоохранительными органами о проводимых расследованиях по фактам массовой регистрации, а также наличие в ТИК всех объективных данных о прописанных  и принявших участие в голосовании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200577/
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