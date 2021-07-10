ЦИК исключила трех кандидатов в депутаты от партий, баллотирующихся в Токмаке

ЦИК приняла постановление удовлетворить требования по заявлению политической партии «Патриот Ынтымагы» и отменить регистрацию кандидатов:

Рустама Юнусова от политической партии «Асыл Мурас-Жаштар»;

Нафисат Самаевой от политической партии «Бирге-Вместе»;

Рустама Кадыркулова от политической партии «Патриот Ынтымагы».

Уточняется, что они замешаны в инциденте с незаконной пропиской.

В решении ЦИК говорится, что со стороны Токмакской ТИК не были приняты меры по реализации требований закона и постановления Центризбиркома в отношении рассматриваемых кандидатов, несмотря на предоставление материалов правоохранительными органами о проводимых расследованиях по фактам массовой регистрации, а также наличие в ТИК всех объективных данных о прописанных и принявших участие в голосовании.