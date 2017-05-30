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Власть

Чего ждать Кыргызстану в преддверии президентских выборов, рассказали эксперты

Дестабилизирующие в Кыргызстане обстановку группировки всегда более активны. Такое мнение выразил российский военный и общественный деятель Леонид Ивашов в беседе с президентом Академии геополитических проблем, начальником Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России Александром Никитиным.

В беседе также принял участие эксперт по региональной безопасности Таалатбек Масадыков, который обеспокоен тем, что в Кыргызстане неспокойно не только в социально-экономическом плане, но и в сфере обеспечения безопасности. В преддверии президентских выборов в КР напряженность будет нарастать в регионе в целом, считает он.

Леонид Ивашов отметил, что в Кыргызстане людей, которые хотят стабильности, гораздо больше, чем тех, кто хочет провокаций, революций, переворотов.

«Однако они более активные, нагловатые. Внутренняя и внешняя связь авантюрных групп использует недовольство народа. Стоит вопрос: кто возглавит здоровые силы, на какой основе будет происходить борьба за стабилизацию и дестабилизацию? Уверен, кыргызстанцы проявят мудрость. Сегодня бурлит не только Центральная Азия, но и весь мир. Нужно понимать, что в одиночку ни одно государство не справится», — добавил Леонид Ивашов.

За всеми этими группировками всегда стоят внешние силы.

Леонид Ивашов

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