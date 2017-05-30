Чего ждать Кыргызстану в преддверии президентских выборов, рассказали эксперты

Дестабилизирующие в Кыргызстане обстановку группировки всегда более активны. Такое мнение выразил российский военный и общественный деятель Леонид Ивашов в беседе с президентом Академии геополитических проблем, начальником Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России Александром Никитиным.
В беседе также принял участие эксперт по региональной безопасности Таалатбек Масадыков, который обеспокоен тем, что в Кыргызстане неспокойно не только в социально-экономическом плане, но и в сфере обеспечения безопасности. В преддверии президентских выборов в КР напряженность будет нарастать в регионе в целом, считает он.
Леонид Ивашов отметил, что в Кыргызстане людей, которые хотят стабильности, гораздо больше, чем тех, кто хочет провокаций, революций, переворотов.
За всеми этими группировками всегда стоят внешние силы.Леонид Ивашов