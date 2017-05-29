Алмазбек Атамбаев встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, Алмазбек Атамбаев рассказал о проводимой в Кыргызстане политике в религиозной сфере, основных тенденциях в области религии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в свою очередь выразил благодарность за оказываемое внимание к православной церкви.

«Присутствие православной церкви здесь формирует многонациональное, многоконфессиональное измерение всего кыргызского общества, — сказал патриарх. — По-разному складываются отношения между религиями. Могу сказать, что здесь уникальная атмосфера в отношениях между национальностями, между религиями. Это формирует устойчивость общества».

В ходе встречи президент Кыргызстана и патриарх Кирилл обсудили вопросы, касающиеся роли и значения религиозного образования в противодействии радикализму, а также тенденций развития религиозной ситуации.