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Власть

Алмазбек Атамбаев встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Алмазбек Атамбаев встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, Алмазбек Атамбаев рассказал о проводимой в Кыргызстане политике в религиозной сфере, основных тенденциях в области религии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в свою очередь выразил благодарность за оказываемое внимание к православной церкви.

«Присутствие православной церкви здесь формирует многонациональное, многоконфессиональное измерение всего кыргызского общества, — сказал патриарх. — По-разному складываются отношения между религиями. Могу сказать, что здесь уникальная атмосфера в отношениях между национальностями, между религиями. Это формирует устойчивость общества».

В ходе встречи президент Кыргызстана и патриарх Кирилл обсудили вопросы, касающиеся роли и значения религиозного образования в противодействии радикализму, а также тенденций развития религиозной ситуации.
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