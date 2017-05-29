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Власть

В Кара-Балте места в кенеше, по предварительным данным, разделят пять партий

В Кара-Балтинском городском кенеше депутатские мандаты разделят пять партий.

ЦИК накануне, опираясь на данные АСУ, огласил предварительные итоги голосования.

СДПК на первом месте — 2 тысячи 804 голоса избирателей. Партия «ЭлАман» на втором — 2 тысячи 34 голоса. У «Мекеним Кыргызстан» — 1 тысяча 702, у «Республики» — 1 тысяча 680 голосов, у «Акшумкара» — 1 тысяча 463 голоса.

В Кемине социал-демократы, по предварительным данным, также вышли на первое место с результатом 1 тысяча 133 голоса. «Республика» на втором, третье место у местной партии «Ынтымагы патриоты».

Отметим, что это предварительные результаты. Окончательные итоги огласят не позднее, чем через 14 дней.
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