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Власть

В Кыргызстане пять населенных пунктов получили статус села

В Кыргызстане пять населенных пунктов на юге республики получили статус села. Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Депутаты большинством голосов присвоили статус села населенным пунктам Максат и Джезкен Баткенской области, Коткор Джалал-Абадской области, Ак-Оргоо и Улуу-Тоо Ошской области. Все они соответствуют критериям, по которым могут относиться к селу.

Отмечается также, что это позволит местному сообществу реализовать свои конституционные права и под свою ответственность решать вопросы местного значения, что дает новые возможности для благоустройства населенного пункта, эффективного и самостоятельного его развития.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52721/
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