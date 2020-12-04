Проблема границ. Ситуация в селе Дейрес Аксыйского района стабильная

Ситуация в селе Дейрес Аксыйского района стабильная. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

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По ее данным, участок в соответствии с договором между Кыргызстаном и Узбекистаном прошел процедуру делимитации. В этой связи проведение инженерных работ на участке не является нарушением целостности территории, принадлежащей Кыргызстану. Планируемые инженерные работы с узбекской стороны, согласно договору, будут проводиться от 10 до 30 метров на территории Узбекистана.

«Представители госорганов совместно с представителями местных органов власти 2 декабря текущего года провели встречу с жителями села Дейрес сельского округа Авлетим Аксыйского района, где разъяснили сложившуюся ситуацию. Отметим, что информационно-разъяснительная работа с населением будет проводиться и далее на постоянной основе», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, жители села Дейрес Аксыйского района попросили Камчыбека Ташиева обратить внимание на проблему границ. По их словам, в последнее время приграничные споры решаются в пользу соседней страны.