Статус села хотят придать 28 населенным пунктам Кыргызстана

Статус села хотят присвоить 28 населенным пунктам Кыргызстана. Депутаты парламента во втором чтении рассматривают законопроекты о придании статуса села населенным пунктам Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей.

Как отметил директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Бахтияр Салиев, к категории айыла (села) могут быть отнесены населенные пункты, достигшие определенного уровня благоустройства, с численностью населения не менее 50 человек, из которых работники, занятые в сельскохозяйственном производстве, и члены их семей составляют не менее половины населения.

Нардеп Данияр Аттокуров сказал, что 50 человек — это небольшая численность для придания статуса.

«У нас есть населенные пункты в горах. Их жители говорят, что хоть статус села есть, но соцобъектов нет. Я думаю, надо идти на укрупнение», — заметил он.

Бахтияр Салиев подчеркнул, что агентство проводит работу в этом направлении. По его словам, в республике насчитывается 124 села, граничащих друг с другом, которые могут быть укрупнены.

«Но это возможно только после решения общего собрания жителей и депутатов местных кенешей. Сейчас собираем информацию», — пояснил глава госагентства.

Депутат Тариел Жоробеков поинтересовался, заложены ли средства в бюджет.

«Если населенный пункт получит статус, то должен быть назначен глава айыл окмоту, построены социальные объекты. Откуда эти средства?» — спросил он.

Бахтияр Салиев ответил, что законопроект прошел согласование со всеми министерствами и ведомствами, в том числе есть согласие Минфина. «Если решение будет принято, то сумма дотаций из республиканского бюджета увеличится. На зарплату айыл окмоту потребуется около 4,2 миллиона сомов», — добавил он.