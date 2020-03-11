12:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Статус села хотят придать 28 населенным пунктам Кыргызстана

Статус села хотят присвоить 28 населенным пунктам Кыргызстана. Депутаты парламента во втором чтении рассматривают законопроекты о придании статуса села населенным пунктам Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей.

Как отметил директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Бахтияр Салиев, к категории айыла (села) могут быть отнесены населенные пункты, достигшие определенного уровня благоустройства, с численностью населения не менее 50 человек, из которых работники, занятые в сельскохозяйственном производстве, и члены их семей составляют не менее половины населения.

Нардеп Данияр Аттокуров сказал, что 50 человек — это небольшая численность для придания статуса.

«У нас есть населенные пункты в горах. Их жители говорят, что хоть статус села есть, но соцобъектов нет. Я думаю, надо идти на укрупнение», — заметил он.

Бахтияр Салиев подчеркнул, что агентство проводит работу в этом направлении. По его словам, в республике насчитывается 124 села, граничащих друг с другом, которые могут быть укрупнены.

«Но это возможно только после решения общего собрания жителей и депутатов местных кенешей. Сейчас собираем информацию», — пояснил глава госагентства.

Депутат Тариел Жоробеков поинтересовался, заложены ли средства в бюджет.

«Если населенный пункт получит статус, то должен быть назначен глава айыл окмоту, построены социальные объекты. Откуда эти средства?» — спросил он.

Бахтияр Салиев ответил, что законопроект прошел согласование со всеми министерствами и ведомствами, в том числе есть согласие Минфина. «Если решение будет принято, то сумма дотаций из республиканского бюджета увеличится. На зарплату айыл окмоту потребуется около 4,2 миллиона сомов», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/146131/
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
Во сколько обходится создание новых сел, рассказали депутатам
В Кыргызстане могут появиться 35 новых сел
Более 150 населенных пунктов Кыргызстана не отнесены к категории села
В Московском районе опять назревает межнациональный конфликт
В ряде сел Иссык-Кульской области 1 июня отключат свет
В Кыргызстане пять населенных пунктов получили статус села
До 2026 года все села Кыргызстана обеспечат питьевой водой
В Кыргызстане 59 населенных пунктов имеют особый статус
326 населенных пунктов в Кыргызстане не перешли на цифровое телевещание
От правительства требуют вспомнить о приграничных селах
Популярные новости
Марш за&nbsp;права женщин. Депутат требует привлечь к&nbsp;ответственности милиционеров Марш за права женщин. Депутат требует привлечь к ответственности милиционеров
Разгон марша за&nbsp;права женщин. Еще один депутат требует отставки главы МВД Разгон марша за права женщин. Еще один депутат требует отставки главы МВД
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;2-6 марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 марта
Жестокое убийство в&nbsp;Бишкеке. Раненого мальчика навестила вице-премьер-министр Жестокое убийство в Бишкеке. Раненого мальчика навестила вице-премьер-министр
Бизнес
Маркетплейс&nbsp;&mdash; новый продукт Dos Credobank Маркетплейс — новый продукт Dos Credobank
Марат Аманкулов о&nbsp;партии и&nbsp;какое отношение власть имеет к&nbsp;&laquo;Биримдик&raquo; Марат Аманкулов о партии и какое отношение власть имеет к «Биримдик»
&laquo;Каганат Инвест&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза «Каганат Инвест» — генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза
86&nbsp;айыл окмоту Ошской области имеют доступ в&nbsp;Сеть 86 айыл окмоту Ошской области имеют доступ в Сеть
11 марта, среда
12:12
Маркетплейс — новый продукт Dos Credobank Маркетплейс — новый продукт Dos Credobank
12:05
Как коронавирус скажется на экономике Кыргызстана, станет понятно в мае
12:04
Статус села хотят придать 28 населенным пунктам Кыргызстана
12:00
Из-за коронавируса сократили сроки выдачи кыргызстанцам загранпаспортов
11:53
Толкунбек Абдыгулов: Не думаю, что курс доллара будет выше 73 сомов