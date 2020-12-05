Два новых села могут появиться в Кыргызстане. Законопроект на общественное обсуждение вынесло Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений.

Документом предлагается отнести к категории села населенные пункты Достук (Ошская область) и Ак-Булун (Иссык-Кульская область).

В справке-обосновании отмечается, что по закону к категории айыла (села) могут быть отнесены населенные пункты, достигшие определенного уровня благоустройства, с численностью населения не менее 50 человек, из которых работники, занятые в сельскохозяйственном производстве, и члены их семей составляют не менее половины населения.

«Оба населенных пункта соответствуют критериям. Отнесение их к селам позволит сообществу самостоятельно решать вопросы местного значения», — подчеркнули в ведомстве.