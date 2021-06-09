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Общество

В Кара-Кульджинском районе строят канал для орошения сельхозземель

В Кара-Кульджинском районе Ошской области строят канал для орошения сельхозземель. Об этом 24.kg сообщили в районной госадминистрации.
 
По ее данным, строительные работы начались в мае этого года.
 
«Это внутренний канал в Кара-Кульджинском айыл окмоту. Его протяженность 150 метров, он сможет обеспечить оросительной водой 350 гектаров земли. Для строительства системы выделено 500 тысяч сомов из местного бюджета», — рассказали в акимиате.
 
Отмечается, что глава района Аманкан Кенжебаев купил 2 тонны цемента за свой счет.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197051/
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