В Кара-Кульджинском районе строят канал для орошения сельхозземель

В Кара-Кульджинском районе Ошской области строят канал для орошения сельхозземель. Об этом 24.kg сообщили в районной госадминистрации.

По ее данным, строительные работы начались в мае этого года.

«Это внутренний канал в Кара-Кульджинском айыл окмоту. Его протяженность 150 метров, он сможет обеспечить оросительной водой 350 гектаров земли. Для строительства системы выделено 500 тысяч сомов из местного бюджета», — рассказали в акимиате.

Отмечается, что глава района Аманкан Кенжебаев купил 2 тонны цемента за свой счет.