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Власть

Отказ от вскрытия трупов в Кыргызстане стал закономерностью

Отказ от вскрытия трупов стал в Кыргызстане закономерностью. Об этом заявила сегодня на заседании парламентского комитета депутат Евгения Строкова.

«Многие отказываются от вскрытия умершего. И поэтому мы не знаем, от чего умер человек. Может, поэтому и идет снижение смертности по некоторым заболеваниям?» — спросила нардеп.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев отметил, что поддерживает аутопсию. «Но сейчас закон позволяет родственникам отказаться от вскрытия», — сказал он.

На заседании обсуждают реализацию Национальной программы реформирования системы здравоохранения «Ден соолук» на 2012–2018 годы. По словам Талантбека Батыралиева, в республике наметилась тенденция к стабильному снижению общего показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В числе достижений и снижение уровня смертности среди детей в возрасте до пяти лет, материнской смертности. Снизился и уровень заболеваемости туберкулезом и смертности от него.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51739/
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