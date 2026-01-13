Кыргызстан гепатитке каршы 250 миң доза вакцина алды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Рыспек Сыдыгалиев парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, жер казынасын пайдалануу, экология жана айлана-чөйрөнү коргоо боюнча комитетинин жыйынында билдирди.
Ал бул вакцина үч дозаны талап кылаарын жана үй-бүлөлүк медицина борборлорунда бекер сатылаарын белгиледи. Гепатитке тестирлөө да бекер жүргүзүлүшү мүмкүн.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин чаралары эрте диагноз коюуга багытталганын белгиледи ал.