09:51
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.09
Кыргызча

Кыргызстан гепатитке каршы 250 миң доза вакцина алды

Кыргызстан гепатитке каршы 250 миң доза вакцина алды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Рыспек Сыдыгалиев парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, жер казынасын пайдалануу, экология жана айлана-чөйрөнү коргоо боюнча комитетинин жыйынында билдирди.

Ал бул вакцина үч дозаны талап кылаарын жана үй-бүлөлүк медицина борборлорунда бекер сатылаарын белгиледи. Гепатитке тестирлөө да бекер жүргүзүлүшү мүмкүн.

Саламаттыкты сактоо министрлигинин чаралары эрте диагноз коюуга багытталганын белгиледи ал.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357583/
Кароо: 99
Басууга
Теги
1 миллионго жакын кыргызстандык дем алуу органдарынын ооруларынан жапа чегет
Ден соолук тууралуу кызыктуу маалыматтар
Кыргызстанда психикалык жактан жабыркаган 51,2 миң адам катталды
Для завершения строительства комплекса «Ден соолук» потребуется 1 миллиард сомов
Алмазбек Атамбаевдин ден соолугун иликтөөчү экспертиза дайындалды
Кыргызстанда алгачкы жолу аудиолог кабинети ачылды
Кыргызстанда Европалык иммундаштыруу жумалыгы өтөт
Отказ от вскрытия трупов в Кыргызстане стал закономерностью
Эң көп окулган жаңылыктар
Рамазан &minus;2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат? Рамазан −2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат?
Бишкекте бир аз&nbsp;күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы Бишкекте бир аз күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы
Мальтада 48&nbsp;жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду Мальтада 48 жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды
13-январь, шейшемби
09:40
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:15
КРВИ сезону: Кыргызстандыктар кайсы сасык тумоого көп чалдыгаары айтылды
08:45
Кыргызстан гепатитке каршы 250 миң доза вакцина алды
08:30
Кыргызстандыктар эски үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөрүн акысыз алмаштырат
08:00
«Алтын глобус» сыйлыгынын жеңүүчүлөрү жарыяланды
12-январь, дүйшөмбү
17:30
13-январга карата аба ырайы
16:35
Венада Түрк жумалыгы өтөт. Кимдер катышат?
16:05
Кыргызстан кинематографисттер союзуна жаңы төрага шайланды
14:37
Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектинин бир бөлүгү жол кыймылы үчүн ачылды