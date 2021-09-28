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Общество

Для завершения строительства комплекса «Ден соолук» потребуется 1 миллиард сомов

Для завершения строительства медико-реабилитационного комплекса «Ден соолук» в Чолпон-Ате требуется более 1 миллиарда сомов. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, накануне на объекте побывал глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев. В министерстве напомнили, что строительство и техническое оснащение комплекса приостановлено из-за отсутствия средств. Сейчас в нем идет ремонт одного корпуса за счет местных инвесторов.

В общей сложности для завершения строительства МРК «Ден соолук» понадобится более 1 миллиарда сомов.

Министр отметил, что ведомство ищет средства для окончания ремонта. «Ввод в эксплуатацию комплекса стоит на контроле президента Садыра Жапарова», — отметили в МЗиСР.

«Месторасположение комплекса выбрано с учетом условий, способствующих более полноценной реабилитации и лечению детей. Если мы сможем ввести его в работу, то лечение смогут проходить дети со всей республики и ближнего зарубежья. Это может способствовать и развитию медицинского туризма. Это уникальное медицинское учреждение, состоящее из 8 блоков с 7 отделениями (неврологическое, педиатрическая хирургия, пульмонологическое, акушерство и гинекология, функциональная диагностика, онкологическое, аллергическое). Министерство приложит все усилия, чтобы данный комплекс заработал во всю мощность», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Директор комплекса Тилек Маткеримов отметил, что Центр инновационной кардиохирургии, который открылся в начале сентября на базе поликлинического корпуса МРК «Ден соолук», успешно функционирует.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208472/
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