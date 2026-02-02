10:29
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Кыргызча

Кыргызстанда февралда эркектердин ден соолугуна арналган айлык башталат

Саламаттык сактоо министрлиги 18 жаштан жогорку эркектер арасында жугуштуу эмес оорулардын коркунуч факторлорун аныктоого багытталган «Жооптуу бол!» аталышындагы республикалык бир айлыктын башталганын жарыялайт. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, акциянын алкагында эркектерге жашаган жери боюнча Үй-бүлөлүк медицина борборлору, Жалпы дарыгерлик практика борборлору, Үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору, фельдшердик-акушердик пункттарна кайрылып, алдын алуучу медициналык консультациялардан өтүү сунушталат.

Өткөн жылдагы кампания жогорку жыйынтыктарды көрсөттү. Анда өлкө боюнча 973 000ден ашык эркек жугуштуу эмес ооруларга профилактикалык скринингден өттү. Алардын ичинен 119 600дөн ашык эркекте артериялык кан басымдын жогорулашы аныкталган. Мындан тышкары, 49 600 эркек жүрөк-кан тамыр ооруларынын жогорку тобокелдигинде, ал эми болжол менен 60 800 эркек кант диабетинин жогорку тобокелдигинде болгон.

2025-жылы 15 388 адам биринчи жолу аныкталган артериялык гипертензия менен жана 7364 — кант диабети диагнозу менен каттоого алынган. Ошондой эле 2025-жылы жүрөк-кан тамыр оорулары Кыргызстандын калкынын арасында 16 644 өлүмдүн себеби болгон.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/360117/
Кароо: 111
Басууга
Теги
Кыргызстан гепатитке каршы 250 миң доза вакцина алды
1 миллионго жакын кыргызстандык дем алуу органдарынын ооруларынан жапа чегет
Ден соолук тууралуу кызыктуу маалыматтар
Кыргызстанда психикалык жактан жабыркаган 51,2 миң адам катталды
Для завершения строительства комплекса «Ден соолук» потребуется 1 миллиард сомов
Алмазбек Атамбаевдин ден соолугун иликтөөчү экспертиза дайындалды
Кыргызстанда алгачкы жолу аудиолог кабинети ачылды
Кыргызстанда Европалык иммундаштыруу жумалыгы өтөт
Отказ от вскрытия трупов в Кыргызстане стал закономерностью
Эң көп окулган жаңылыктар
Президент УКМКнын заманбап аскердик-медициналык комплексин ачты Президент УКМКнын заманбап аскердик-медициналык комплексин ачты
Кыргызстанда паспорт алуу тартиби жеңилдеди Кыргызстанда паспорт алуу тартиби жеңилдеди
Азия Кубогу &minus;2026: Бүгүн Кыргызстандын футзал курамасы Индонезия менен беттешет Азия Кубогу −2026: Бүгүн Кыргызстандын футзал курамасы Индонезия менен беттешет
Садыр Жапаров Кыргызстандагы адам укуктары жана сөз эркиндиги жөнүндө айтты Садыр Жапаров Кыргызстандагы адам укуктары жана сөз эркиндиги жөнүндө айтты
2-февраль, дүйшөмбү
10:14
Кышкы Олимпиада-2026: Кыргызстандан эки спортчу катышат Кышкы Олимпиада-2026: Кыргызстандан эки спортчу катышат...
10:04
Ашууларындагы абал: Жол ачык, каттам бар
09:51
Бүгүнкү доллардын курсу
09:31
Кыргызстанга кант өндүрүү үчүн чийки затты импорттоого тарифтик жеңилдик берилди
09:14
Кыргызстанда февралда эркектердин ден соолугуна арналган айлык башталат
30-январь, жума
17:30
31-январга карата аба ырайы