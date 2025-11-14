10:34
1 миллионго жакын кыргызстандык дем алуу органдарынын ооруларынан жапа чегет

Кыргызстанда 1 миллионго жакын адам дем алуу органдарынын ооруларынан жапа чегет, бул экинчи эң кеңири таралган оору болуп саналат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин сөз борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, оорунун негизги себептери тамеки чегүү жана меш менен жылытуудан улам үй ичиндеги абанын булганышы бойдон калууда.

Ошол эле учурда, эл аралык медициналык эксперттердин айтымында, Кыргыз Республикасы өпкө ооруларынан өлүмдү азайтууда олуттуу ийгиликтерге жетишти. Дүйнөлүк саммиттерде өлүмдүн көрсөткүчү 26 пайызга төмөндөгөнү жана өлкө дем алуу органдарынын ооруларын көзөмөлдөө жана алдын алуу жаатында аймактагы башка өлкөлөр үчүн үлгү болуп калганы белгиленди.

Эксперттер бул натыйжалар Саламаттыкты сактоо министрлигинин системалуу иши, улуттук программаларды иштеп чыгуу, эл аралык кызматташтык жана активдүү коомдук билим берүү аркылуу мүмкүн болгонун баса белгилешти.

Ошого карабастан, дем алуу органдарынын ооруларын дарылоо жана алдын алуу боюнча жаңы стратегияларды ишке ашыруу кыйынчылык бойдон калууда. Дем алуу органдарынын инфекцияларын жана аллергияларын көзөмөлдөөнү күчөтүү, ошондой эле өнөкөт обструктивдүү өпкө оорусун диагностикалоо жана дарылоо боюнча эл аралык сунуштарды аткаруу зарыл.
