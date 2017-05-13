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Власть

Предпринимателей КР не информировали о вступлении в силу техрегламентов ЕАЭС

«Со стороны министерств и ведомств не полностью проведена информационно-разъяснительная работа по техрегламентам, а если точнее, до субъектов предпринимательства не доведены данные о вступлении в силу новых регламентов, положения об их применении», — заявил на заседании правительства заместитель министра экономики Кыргызстана Алмаз Сазбаков, рассказывая о ходе внедрения технических регламентов ЕАЭС и имеющихся проблемах.

По его словам, решением Евразийской комиссии от 26 января 2016 года утвержден порядок внедрения техрегламентов стран ЕАЭС на территории Кыргызстана в три этапа.

С 12 февраля 2016 года внедрены 16 техрегламентов, второй этап начнется 18 августа 2017 года (18 регламентов), а третий — 2 августа 2019 года.

Алмаз Сазбаков

Он отметил, что для внедрения регламентов постановлением правительства от 20 января 2015 года утвержден план мероприятий.

«При внедрении техрегламентов главные составляющие — адаптация национального законодательства, создание испытательных лабораторий и модернизация существующих, информационно-разъяснительная работа», — отметил Алмаз Сазбаков.

В каждый техрегламент включен пункт о сертификации на безопасность, и на сегодня в Кыргызстане 32 лаборатории могут сертифицировать только по 9 регламентам из 16.

По словам Алмаза Сазбакова, с 12 августа 2017 года вступят в силу еще 18 техрегламентов ЕАЭС, среди которых такие важные для Кыргызстана отрасли, как пищевая, легкая промышленность и производство мебели.

«В 18 техрегламентах есть 96 нормативных ссылок, из которых по 23 ссылкам у нас нет нормативно-правовых актов, поэтому за короткий срок их нужно разработать и принять», — отметил заместитель министра.

По 5 видам техрегламентов в Кыргызстане нет органов сертификации и необходимых лабораторий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51588/
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