Парламент Кыргызстана не смог купить новые итальянские шторы

Жогорку Кенеш не смог купить новые шторы. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Отмечается, что тендер на закупку новых штор признан несостоявшимся согласно статье 31, пункт 2 закона КР «О государственных закупках». Тендерная комиссия отклонила все поступившие заявки.

На покупку штор выделили из бюджета 1 миллион 171 тысячу сомов, на жалюзи — 329 тысяч сомов.

Жалюзи поставит и установит кыргызско-узбекское ОсОО «Лайн стиль». Компания должна подтвердить поставку, которую оценила в 265 тысяч сомов.

Ранее отдел закупок Жогрку Кенеша в нарушение законодательства указал в тендерной документации, что шторам из итальянской ткани отдадут предпочтение.

Помимо закона «О государственных закупках» для его реализации есть и подзаконные акты, среди которых правила проведения и составления конкурсной документации, где четко прописано, что именно не имеет права указывать закупщик в заявке. В этот список вошла и предпочитаемая страна-производитель.