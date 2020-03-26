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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП. Подписан приказ о передвижении поставщиков продуктов по Бишкеку

Для бесперебойного обеспечения продовольствием, медикаментами и горюче-смазочными материалами жителей Бишкека с предпринимателей требовать пропуска не будут. Об этом сообщил комендант по столице Алмазбек Орозалиев.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Проблему поставщиков продуктов в Бишкек решили

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По его словам, каждый предприниматель, кто занимается вышеперечисленным бизнесом, должен распечатать приказ, передать его своим курьерам. «Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. Пожалуйста, если есть вопросы по перевозке продукции, берете копию и все — она и будет основным документом», — сказал комендант.

Напомним, предприниматели третий день жалуются на то, что их не пропускают на территорию Бишкека для поставки продуктов питания в магазины.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148126/
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