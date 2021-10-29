В Кыргызстане наращивают сотрудничество между поставщиками и покупателями

В Бишкеке прошел второй форум поставщиков товаров и услуг для горнодобывающей отрасли Кыргызстана. Об этом сообщает Международный деловой совет.

В работе мероприятия приняли участие первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев, представители госструктур, горнодобывающих компаний (недропользователи), поставщики товаров и услуг в сфере инженерно-геологических, проектно-исследовательских и буро-взрывных работ, экспертизы, поставки оборудования, спецтехники, комплектующих материалов, нефтепродуктов, а также банковских, страховых и других услуг, посетители из смежных сфер.

Для развития конкурентоспособного отечественного производства очень важно своевременно внедрять новые технологии, стандарты качества и управления международного уровня. Арзыбек Кожошев

«Все это приходит через налаживание сотрудничества местного бизнеса с крупными региональными и глобальными компаниями», — отметил он.

Такой форум МДС провел уже во второй раз. Первый состоялся в 2019 году, налажены экономические связи, заключены контракты на десятки миллионов сомов. Прежде всего мероприятие направлено на увеличение объемов закупок на территории Кыргызстана, повышение потенциала местных производителей товаров и услуг. При этом в МДС подчеркивают, что зачастую сотрудничество не удается наладить из-за дефицита информации. Недропользователи не всегда знают, где и какие закупки можно сделать внутри страны. В то же время они готовы больше закупать у местных компаний и предприятий.

В форуме приняли участие 10 крупнейших компаний-недропользователей, 16 компаний — поставщиков и снабженцев в качестве экспонентов и десятки компаний — посетителей выставки. Представители крупнейших горнодобывающих предприятий прямо на месте отвечали на все вопросы поставщиков товаров и услуг.

«Вот этим и уникален наш форум, он собирает на своей площадке поставщиков и покупателей. Надеемся, он станет постоянной платформой для наращивания поставок и услуг отечественных производителей и их развития, а также для проведения выставок товаров и услуг в других отраслях — строительстве, финансовой сфере, перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, швейной промышленности и многих других», — заключил глава МДС Аскар Сыдыков.