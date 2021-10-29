18:46
USD 84.80
EUR 98.29
RUB 1.20
Экономика

В Кыргызстане наращивают сотрудничество между поставщиками и покупателями

В Бишкеке прошел второй форум поставщиков товаров и услуг для горнодобывающей отрасли Кыргызстана. Об этом сообщает Международный деловой совет.

В работе мероприятия приняли участие первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев, представители госструктур, горнодобывающих компаний (недропользователи), поставщики товаров и услуг в сфере инженерно-геологических, проектно-исследовательских и буро-взрывных работ, экспертизы, поставки оборудования, спецтехники, комплектующих материалов, нефтепродуктов, а также банковских, страховых и других услуг, посетители из смежных сфер.

Для развития конкурентоспособного отечественного производства очень важно своевременно внедрять новые технологии, стандарты качества и управления международного уровня.

Арзыбек Кожошев

«Все это приходит через налаживание сотрудничества местного бизнеса с крупными региональными и глобальными компаниями», — отметил он.

Такой форум МДС провел уже во второй раз. Первый состоялся в 2019 году, налажены экономические связи, заключены контракты на десятки миллионов сомов. Прежде всего мероприятие направлено на увеличение объемов закупок на территории Кыргызстана, повышение потенциала местных производителей товаров и услуг. При этом в МДС подчеркивают, что зачастую сотрудничество не удается наладить из-за дефицита информации. Недропользователи не всегда знают, где и какие закупки можно сделать внутри страны. В то же время они готовы больше закупать у местных компаний и предприятий.

В форуме приняли участие 10 крупнейших компаний-недропользователей, 16 компаний — поставщиков и снабженцев в качестве экспонентов и десятки компаний — посетителей выставки. Представители крупнейших горнодобывающих предприятий прямо на месте отвечали на все вопросы поставщиков товаров и услуг.

«Вот этим и уникален наш форум, он собирает на своей площадке поставщиков и покупателей. Надеемся, он станет постоянной платформой для наращивания поставок и услуг отечественных производителей и их развития, а также для проведения выставок товаров и услуг в других отраслях — строительстве, финансовой сфере, перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, швейной промышленности и многих других», — заключил глава МДС Аскар Сыдыков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/212171/
просмотров: 221
Версия для печати
Материалы по теме
Режим ЧП. Подписан приказ о передвижении поставщиков продуктов по Бишкеку
Режим ЧП. Поставщики продуктов второй день стоят в очереди за пропусками
Как коронавирус и закрытые границы с Китаем влияют на Кыргызстан
Парламент Кыргызстана не смог купить новые итальянские шторы
Популярные новости
Ситуация с&nbsp;&laquo;Кумтором&raquo;. Суд отклонил ходатайство Кыргызстана о&nbsp;подаче апелляции Ситуация с «Кумтором». Суд отклонил ходатайство Кыргызстана о подаче апелляции
Максимальные цены на&nbsp;уголь установлены с&nbsp;учетом прибыли поставщиков Максимальные цены на уголь установлены с учетом прибыли поставщиков
Эрнест Карыбеков: Единственный выход из&nbsp;энергокризиса&nbsp;&mdash; веерные отключения Эрнест Карыбеков: Единственный выход из энергокризиса — веерные отключения
Займы по-кыргызски. Как система быстрых кредитов загоняет население в&nbsp;тупик Займы по-кыргызски. Как система быстрых кредитов загоняет население в тупик
Бизнес
Один день в&nbsp;роли гловера Один день в роли гловера
Кредитные карты от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; с&nbsp;лимитом до&nbsp;250 тысяч сомов Кредитные карты от «Оптима Банка» с лимитом до 250 тысяч сомов
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
29 октября, пятница
18:30
30 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет 30 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:27
Кыргызстанец вышел в финал чемпионата мира по грэпплингу
18:15
Избил охранника швейного цеха и порезал ножом. Подозреваемый задержан в Бишкеке
18:02
В Кыргызстане наращивают сотрудничество между поставщиками и покупателями
17:52
В Кара-Суу нотариус вымогал деньги за право наследства. Его задержали