Чиновники ранее гарантировали, что оползень в селе Аюу не сойдет

Чиновники ранее гарантировали, что оползень в селе Аюу, где погибли 24 человека, не сойдет в этом году. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, после трагедии местные жители рассказывали, что власти дали им гарантию, что оползня не будет.

«Сейчас МЧС уверяет, что за три дня предупредило о сходе оползня. Почему мы не верим местным жителям, которые говорят обратное? Нужно выяснить, кто заверял сельчан, кто дал гарантию», — сказал он.

Вице-спикер Жогорку Кенеша Данияр Толонов поручил провести служебное расследование и выяснить, кто из членов правительства или чиновников органов местной власти распространил такую информацию.

Напомним, утром 29 апреля в селе Аюу Зергерского айыльного аймака Узгенского района Ошской области сошел оползень объемом 200 тысяч кубометров. Он накрыл 11 домов, в семи из которых проживали люди. Погибли 24 человека.