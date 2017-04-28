Президент США заявил о возможности «большого конфликта» с КНДР

«Существует шанс, что мы можем закончить большим, большим конфликтом с Северной Кореей. Определенно», — заявил в интервью Reuters президент США Дональд Трамп.

В то же время он отметил, что хочет мирного разрешения кризиса. «Мы бы хотели разрешить проблемы дипломатическим путем, но это очень сложно», — добавил лидер США.

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Он вновь подчеркнул роль Китая в урегулировании проблемы с КНДР, отметив, что китайский лидер Си Цзиньпин «делает все возможное».

Отвечая на вопрос, считает ли Трамп поведение северокорейского лидера Ким Чен Ына рациональным, он ответил, что действует исходя из предположения, что он разумный.

Дональд Трамп отметил, что Ким Чен Ын пришел к власти в очень молодом возрасте. «Я надеюсь, что он разумный», — подчеркнул президент США.

Как отметило РИА «Новости», ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, в частности, по уничтожению пхеньянского руководства в случае войны. Северная Корея ответила испытанием баллистических ракет, предупредив, что готова нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории США.