10:01
+13
USD 67.24
EUR 73.35
RUB 1.18
Власть

Президент США заявил о возможности «большого конфликта» с КНДР

Фото RT. Президент США Дональд Трамп

«Существует шанс, что мы можем закончить большим, большим конфликтом с Северной Кореей. Определенно», — заявил в интервью Reuters президент США Дональд Трамп.

В то же время он отметил, что хочет мирного разрешения кризиса. «Мы бы хотели разрешить проблемы дипломатическим путем, но это очень сложно», — добавил лидер США.

Читайте по теме
США сбросили на Афганистан крупнейшую неядерную бомбу
Он вновь подчеркнул роль Китая в урегулировании проблемы с КНДР, отметив, что китайский лидер Си Цзиньпин «делает все возможное».

Отвечая на вопрос, считает ли Трамп поведение северокорейского лидера Ким Чен Ына рациональным, он ответил, что действует исходя из предположения, что он разумный.

Дональд Трамп отметил, что Ким Чен Ын пришел к власти в очень молодом возрасте. «Я надеюсь, что он разумный», — подчеркнул президент США.

Как отметило РИА «Новости», ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, в частности, по уничтожению пхеньянского руководства в случае войны. Северная Корея ответила испытанием баллистических ракет, предупредив, что готова нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории США.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50750/
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Кыргызстана ищет средства для реализации проекта «Таза коом»
Алмазбек Атамбаев: Вопрос нехватки школ в стране будет решен кардинально
Алмаз Усенов: Эдиль Байсалов плохо отработал командировочные в Турцию
Алмазбек Атамбаев поручил обеспечить полноценный и безопасный отдых для туристов
Турецкий бизнес президента. Кто, кому, за сколько
Гонорар в $400 тысяч запросил Барак Обама за речь на Уолл-стрит
Государственные СМИ Таджикистана обязали указывать полный титул Эмомали Рахмона
Алмазбек Атамбаев поручил вовремя завершить реконструкцию трассы Балыкчи-Корумду
Алмазбек Атамбаев проверил реконструированную улицу города Балыкчи
Генпрокурор доложил президенту о ситуации с градостроительством в Бишкеке
Популярные новости
Как на&nbsp;самом деле относятся в&nbsp;Кыргызстане к&nbsp;Омурбеку Бабанову Как на самом деле относятся в Кыргызстане к Омурбеку Бабанову
Лидеру &laquo;Ата Мекена&raquo; Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение Лидеру «Ата Мекена» Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение
Определен список людей, которые напишут новую стратегию развития Кыргызстана Определен список людей, которые напишут новую стратегию развития Кыргызстана
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;17&mdash;21 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 17—21 апреля
Бизнес
Более 7000 зрителей собрал мобильный оператор О! на&nbsp;концерте в&nbsp;Джалал-Абаде Более 7000 зрителей собрал мобильный оператор О! на концерте в Джалал-Абаде
ОсОО &laquo;Альянс Алтын&raquo; начало строительство дорог и&nbsp;инфраструктуры на&nbsp;&laquo;Джеруе&raquo; ОсОО «Альянс Алтын» начало строительство дорог и инфраструктуры на «Джеруе»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; откроет новые точки бесплатного доступа в&nbsp;Интернет через wi-fi «Кыргызтелеком» откроет новые точки бесплатного доступа в Интернет через wi-fi
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; расширяет спектр финансовых услуг в&nbsp;сфере ценных бумаг ОАО «Росинбанк» расширяет спектр финансовых услуг в сфере ценных бумаг