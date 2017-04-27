Премьер заверяет, что проблем по CASA-1000 не будет

Проблем по CASA-1000 не будет, заявил сегодня в парламенте премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

«Мы будем предоставлять электроэнергию только летом, не зимой. Мощностей хватит. По Камбар-Атинской ГЭС-1 скоро появится инвестор», — сказал глава кабмина.

Ранее сообщалось, что к строительству объектов по проекту передачи и торговли электроэнергией Центральная Азия — Южная Азия CASA-1000 Кыргызстан приступит в 2018 году. Подстанции будут установлены в Таджикистане и Пакистане в рамках проекта, который соединит Центральную и Южную Азию через энергетический коридор.

Один из депутатов также поднял вопрос, оправдало ли себя создание Национального энергохолдинга. Жээнбеков ответил утвердительно.