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Власть

Премьер заверяет, что проблем по CASA-1000 не будет

Проблем по CASA-1000 не будет, заявил сегодня в парламенте премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

«Мы будем предоставлять электроэнергию только летом, не зимой. Мощностей хватит. По Камбар-Атинской ГЭС-1 скоро появится инвестор», — сказал глава кабмина.

Ранее сообщалось, что к строительству объектов по проекту передачи и торговли электроэнергией Центральная Азия — Южная Азия CASA-1000 Кыргызстан приступит в 2018 году. Подстанции будут установлены в Таджикистане и Пакистане в рамках проекта, который соединит Центральную и Южную Азию через энергетический коридор.

Один из депутатов также поднял вопрос, оправдало ли себя создание Национального энергохолдинга. Жээнбеков ответил утвердительно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50652/
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