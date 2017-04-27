Депутат раскритиковал качество разметки на дорогах Кыргызстана

Депутат Зиядин Жамалдинов раскритиковал сегодня на заседании парламента качество дорожной разметки в Кыргызстане.

По его словам, линии один раз прочертят, и за шесть месяцев от них не остается и следа. А за рубежом они «годами держатся».

«Минтранс работает над этим. Скоро поступят новые технологии. Надо менять строительные нормы и правила (СНиП). Даст бог, все наладится», — прокомментировал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

«Разбитые дороги за год-два не решить. Никогда столько не выделяли на ремонт и реконструкцию. Только в 2016 году на эти цели выделили 4,9 миллиарда сомов», — добавил глава кабмина.