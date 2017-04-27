15:00
+24
USD 67.13
EUR 73.19
RUB 1.19
Власть

Депутат раскритиковал качество разметки на дорогах Кыргызстана

Депутат Зиядин Жамалдинов раскритиковал сегодня на заседании парламента качество дорожной разметки в Кыргызстане.

По его словам, линии один раз прочертят, и за шесть месяцев от них не остается и следа. А за рубежом они «годами держатся».

«Минтранс работает над этим. Скоро поступят новые технологии. Надо менять строительные нормы и правила (СНиП). Даст бог, все наладится», — прокомментировал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

«Разбитые дороги за год-два не решить. Никогда столько не выделяли на ремонт и реконструкцию. Только в 2016 году на эти цели выделили 4,9 миллиарда сомов», — добавил глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50646/
просмотров: 563
Версия для печати
Материалы по теме
Премьер отчитался о снижении преступности в Кыргызстане
Президент Кыргызстана ищет средства для реализации проекта «Таза коом»
Премьер заверяет, что проблем по CASA-1000 не будет
Минтранс рассказал, почему асфальт на некоторых дорогах уложили в январе
В Кыргызстане переселять жителей поселка Дачи Су не будут
Увеличить гарантийный срок новых автомобильных дорог предлагают в Жогорку Кенеше
Отца экс-депутата Равшана Жээнбекова вызвали на допрос по делу о мародерстве
Депутаты против кредитования крестьян на условиях не более 7 процентов годовых
Депутат предлагает продавать сельхозпродукцию в Китай, если она не нужна в ЕАЭС
Зарплату в конвертах будут получать до тех пор, пока не будет доверия Соцфонду
Популярные новости
Как на&nbsp;самом деле относятся в&nbsp;Кыргызстане к&nbsp;Омурбеку Бабанову Как на самом деле относятся в Кыргызстане к Омурбеку Бабанову
80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову 80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову
Лидеру &laquo;Ата Мекена&raquo; Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение Лидеру «Ата Мекена» Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение
Определен список людей, которые напишут новую стратегию развития Кыргызстана Определен список людей, которые напишут новую стратегию развития Кыргызстана
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; откроет новые точки бесплатного доступа в&nbsp;Интернет через wi-fi «Кыргызтелеком» откроет новые точки бесплатного доступа в Интернет через wi-fi
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; расширяет спектр финансовых услуг в&nbsp;сфере ценных бумаг ОАО «Росинбанк» расширяет спектр финансовых услуг в сфере ценных бумаг
В&nbsp;Бишкеке откроется еще один гипермаркет Globus В Бишкеке откроется еще один гипермаркет Globus
Впервые за&nbsp;два года акционеры &laquo;Кыргызтелекома&raquo; получат дивиденды Впервые за два года акционеры «Кыргызтелекома» получат дивиденды