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Власть

Алмазбек Атамбаев: Вопрос нехватки школ в стране будет решен кардинально

Фото аппарата президента. Президент Алмазбек Атамбаев на встрече с активом Иссык-Кульской области

Президент Алмазбек Атамбаев на встрече c активом Иссык-Кульской области сказал, что «вопрос нехватки школ будет решен кардинальным образом, так чтобы в стране не осталось ни одной аварийной школы». Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

По его данным, в ходе встречи, традиционно прошедшей в формате «вопрос — ответ», глава государства отметил, «что большинство вопросов, которые были поставлены иссык-кульцами во время прошлой встречи осенью 2015 года, удалось решить, остальные, в частности касающиеся строительства школ и других социальных объектов, решаются».

Как сообщается, президента отметил, что к началу туристического сезона, к середине июня, реконструкцию участка Чок-Тал — Чолпон-Ата автодороги Балыкчи — Чолпон-Ата — Корумду планируется полностью завершить.

Государство также изыщет средства для реабилитации дорог города Каракола.

Алмазбек Атамбаев

Ссылка: https://24.kg/vlast/50620/
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