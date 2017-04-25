Алмазбек Атамбаев поручил обеспечить полноценный и безопасный отдых для туристов

Алмазбек Атамбаев на встрече с министром транспорта и дорог Жамшитбеком Калиловым и главой Иссык-Кульской области Узарбеком Жылкыбаевым подчеркнул, что руководство области с госорганами должны обеспечить полноценный и безопасный отдых граждан и гостей страны во время турсезона. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, министр транспорта и дорог рассказал об основных направлениях работы по развитию транспортной инфраструктуры области с учетом замечаний, высказанных главой государства в ходе ознакомления с реконструкцией автотрассы.

По словам Алмазбека Атамбаева, качественная реализация подготовительных мероприятий и намеченных проектов создаст условия для дальнейшего наращивания туристического потока и социально-экономического развития области.