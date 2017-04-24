20:15
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Власть

Депутат считает, что разрешение на вырубку деревьев должен давать премьер

Депутат Акылбек Жапаров предложил, чтобы разрешение на вырубку даже одного дерева особо ценной породы давал премьер-министр. Об этом он сказал на заседании аграрного комитета Жогорку Кенеша, где во втором чтении рассматривался законопроект о внесении изменений в Закон «О запрещении рубки, транспортировки, приобретения и сбыта, заготовки и использования и импорта особо ценных (ореховых и арчовых) древесных пород в Кыргызской Республике».

По его словам, в первой статье проекта закона было предложено слова «разрешить рубку», заменить на «допускается рубка», что, по мнению народного избранника, является уловкой.

«Когда написано слово «разрешить», нужно будет решение правительства, а слово «допускается» позволит, сославшись на правила рубки, творить беспредел. Разрешительная система должна быть очень сложной, даже если одно дерево, разрешение должен давать премьер-министр», — сказал депутат.

Как он отметил, даже одно такое слово может в итоге привести к тому, что никто не понесет ответственности. «Нужно, чтобы землепользователь за одно вырубленное ценное дерево высадил сто саженцев, и только после того как они примутся, давать разрешение. Например, если арча примется, то через три года она окрепнет», — сказал Акылбек Жапаров.

Его поддержал депутат Асылбек Жээнбеков, который отметил, что деньги, вносимые в рекультивационный фонд, не решат проблему вреда экологии, и нужно в приоритет ставить саму экологию, а не деньги, чтобы с чистой совестью смотреть в лицо общественности.

«Если внесут наши предложения, то землепользователь 100 раз подумает, прежде чем рубить ценное дерево», — сказал Асылбек Жээнбеков.

Депутаты отклонили законопроект и отправили на доработку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50370/
просмотров: 730
Версия для печати
Популярные новости
Как на&nbsp;самом деле относятся в&nbsp;Кыргызстане к&nbsp;Омурбеку Бабанову Как на самом деле относятся в Кыргызстане к Омурбеку Бабанову
80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову 80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову
Лидеру &laquo;Ата Мекена&raquo; Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение Лидеру «Ата Мекена» Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение
Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за&nbsp;1,5&nbsp;миллиона евро Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за 1,5 миллиона евро
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom