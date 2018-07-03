В Бишкеке опять рубят деревья. Теперь в районе филармонии

В районе филармонии неизвестные пилят деревья. Об этом сообщили местные жители.

«Мы живем в центре, район Исанова/Чуй. Это сторона дома, где расположен магазин «Океан», который выходит на проспект Манаса. В прошлом году вырубили весь двор с этой стороны, дышать стало тяжелее, много пыли поднимается, и вот продолжают пилить. Мы только не можем понять, имеют ли право на это?» — спрашивают они.

В Бишкекзеленхозе сообщили, что в этом районе опил деревьев не проводили, заявки по данному адресу к ним тоже не поступали.

По словам главного агронома Эльнуры Жолдошевой, деревья растут на частной территории, Бишкекзеленхоз к ним отношения не имеет.

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