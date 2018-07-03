00:35
USD 68.07
EUR 79.26
RUB 1.08
Агент 024
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (71)

В Бишкеке опять рубят деревья. Теперь в районе филармонии

В районе филармонии неизвестные пилят деревья. Об этом сообщили местные жители.

«Мы живем в центре, район Исанова/Чуй. Это сторона дома, где расположен магазин «Океан», который выходит на проспект Манаса. В прошлом году вырубили весь двор с этой стороны, дышать стало тяжелее, много пыли поднимается, и вот продолжают пилить. Мы только не можем понять, имеют ли право на это?» — спрашивают они.

В Бишкекзеленхозе сообщили, что в этом районе опил деревьев не проводили, заявки по данному адресу к ним тоже не поступали.

По словам главного агронома Эльнуры Жолдошевой, деревья растут на частной территории, Бишкекзеленхоз к ним отношения не имеет.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
Туи на улице Ауэзова вырубили самовольно. Нарушителю грозит штраф
В 2017-м в Бишкеке снесли почти 3 тысячи деревьев. Только треть были аварийными
За год петицию против вырубки деревьев в Бишкеке подписали лишь 4 тысячи человек
В Караколе возле гипермаркета вырубили сосны
В ущелье Джууку проводится плановая очистка леса
Сапар Исаков поручил провести расследование по вырубке деревьев в ущелье Джууку
В ущелье Джууку вырубают лес
Мэрия: Вырубка деревьев в 5-м микрорайоне Бишкека согласована с жителями
На Иссык-Куле вырубают реликтовые тянь-шаньские ели
В 2017 году в Кыргызстане зафиксировали 249 фактов незаконной вырубки леса
Популярные новости
Иностранцы в&nbsp;шоке от&nbsp;инфраструктуры пограничного поста &laquo;Ак-Жол&raquo; Иностранцы в шоке от инфраструктуры пограничного поста «Ак-Жол»
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; одновременно скопилось 900 человек В аэропорту «Манас» одновременно скопилось 900 человек
Еще один водитель-лихач появился в&nbsp;Бишкеке Еще один водитель-лихач появился в Бишкеке
Топчаны в&nbsp;ущельях. Кто дает разрешение на&nbsp;их&nbsp;установку Топчаны в ущельях. Кто дает разрешение на их установку
Бизнес
Участвуй в&nbsp;конкурсе от&nbsp;MegaCom и&nbsp;выиграй крутой велосипед Участвуй в конкурсе от MegaCom и выиграй крутой велосипед
Аэропорт &laquo;Иссык-Куль&raquo; принял первых в&nbsp;этом году пассажиров из&nbsp;Казахстана Аэропорт «Иссык-Куль» принял первых в этом году пассажиров из Казахстана
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; получил новое навигационное оборудование и&nbsp;наземную спецтехнику Аэропорт «Манас» получил новое навигационное оборудование и наземную спецтехнику
Выгодный роуминг от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; новые направления Выгодный роуминг от MegaCom — новые направления