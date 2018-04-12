Туи на улице Ауэзова вырубили самовольно. Нарушителю грозит штраф

Туи на улице Ауэзова вырубили самовольно. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

По их данным, инспекторы регионального управления по городу Бишкеку составили протокол об административном правонарушении в отношении гражданина Д.Ш. о самовольной вырубке деревьев. Материалы дела передадут в правоохранительные органы.

Нарушителю грозит административный штраф. Также он должен востановить причиненный ущерб.

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