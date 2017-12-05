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Агент 024

В ущелье Джууку проводится плановая очистка леса

При проверке фактов вырубки выявлено, что в ущелье Джууку производится плановая очистка леса. Об этом сообщила пресс-служба Департамента лесных экосистем особо охраняемых природных территорий.

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По ее данным, Госагенством охраны окружающей среды и лесного хозяйства дано поручение Джети-Огузскому лесхозу проверить факты незаконной вырубки.

Проверка Джети-Огузской лесной службой совместно с сотрудниками экотехинспекции, РОВД не выявила самовольную вырубку.

Ранее премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков поручил расследовать инцидент и остановить вырубку деревьев в ущелье Джууку.

В УВД Иссык-Кульской области сообщили, что на фотографии сухие топочные еловые деревья, сваленные ветром.

Кроме того, 8,8 кубических метра выделены 40-летнему жителю села Саруу Тологону Жаманакову согласно накладной от 4 марта 2014 года. Мужчина только сейчас решил забрать лес и 3 декабря заготовил сваленные ветром деревья в ущелье Аюу-Тор, спустил к машине и увез домой.

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