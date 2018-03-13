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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (32)

За год петицию против вырубки деревьев в Бишкеке подписали лишь 4 тысячи человек

За год в миллионном Бишкеке петицию против вырубки деревьев подписали лишь 4,1 тысячи человек.

Документ опубликовал на сайте change.org в марте 2017-го Общественный фонд «Инициатива «Арча».

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По словам инициаторов, петицию можно подписать и сегодня. Ее до сих пор не передали властям столицы, но «мэр в курсе петиции».

В 1980-е на жителя города Фрунзе приходилось 30 квадратных метров зеленых насаждений при необходимом минимуме в 20 квадратов. Сейчас же, по оценкам экспертов, этот показатель составляет лишь 3,5 квадратных метра.

В 2018 году в городе планируют спилить 2,5 тысячи деревьев.
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