20:15
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Власть

Депутат: Просьбы выделить деньги на пересадку органов преждевременны

Депутат парламента Аида Исмаилова считает преждевременными просьбы Министерства здравоохранения предусмотреть в бюджете деньги на пересадку органов. Об этом она заявила сегодня на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша.

По ее словам, действующий закон о трансплантации органов «не на должном уровне» регулирует данную сферу. «Сначала надо разобраться с законом, а потом просить деньги. У нас более приоритетных направлений очень много, где нужны бюджетные средства. Люди, дети страдают, умирают», — сказала Аида Исмаилова.

Читайте по теме
Пересадка органов. Государственной службы не будет?

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев отметил, что каждый месяц около 50 пациентов просят помочь с пересадкой почек за рубежом.

Напомним, парламент принял поправки в закон о трансплантации органов, которые дают право делать пересадку в частных клиниках. Президент Кыргызстана вернул законопроект в начале 2016 года с возражениями. Образована согласительная группа для выработки варианта закона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50339/
просмотров: 654
Версия для печати
Материалы по теме
Минздрав выступает против законопроекта «О судебно-экспертной деятельности»
Глава Минздрава не получал заявления об увольнении от Кубанычбека Кулбатырова
Аида Исмаилова: Наблюдательный совет ОТРК занимается разборками
Депутат обвиняет главу Минздрава в «наглом вранье»
Глава Минздрава пока не готов комментировать предложение подать в отставку
Популярные новости
Как на&nbsp;самом деле относятся в&nbsp;Кыргызстане к&nbsp;Омурбеку Бабанову Как на самом деле относятся в Кыргызстане к Омурбеку Бабанову
80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову 80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову
Лидеру &laquo;Ата Мекена&raquo; Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение Лидеру «Ата Мекена» Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение
Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за&nbsp;1,5&nbsp;миллиона евро Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за 1,5 миллиона евро
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom