Трансплантация органов. Депутаты создали группу для разработки единого закона

Трансплантация органов позволит в Кыргызстане повысить качество жизни пациентов. Об этом на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению заявила депутат Альфия Самигуллина.

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Она отметила, что сегодня весь мир и наука проводят исследования и оказывают помощь, основываясь на качестве жизни пациента. «И если мы отодвинем трансплантацию, то больные с хроническими заболеваниями так и останутся привязанными к аппарату гемодиализа. А с пересаженным органом при приеме иммуносупрессоров они свободны в передвижении», — сказала нардеп.

Она добавила, что трансплантация позволит врачам повышать квалификацию. «Пора прекращать развивать медицинский туризм других стран. Надо сделать так, чтобы к нам приезжали на операции», — заметила Альфия Самигуллина.

Ее коллега Аида Исмаилова поинтересовалась у заместителя министра здравоохранения Мадамина Каратаева, как будет проходить обеспечение иммуносупрессорами. Она подчеркнула, что сегодня пациенты вынуждены покупать их за свой счет.

На приобретение иммуносупрессоров требуется около 137 тысяч сомов на одного человека. В стране 22 пациента с пересаженными почками, но государство их не обеспечивает полностью. Мадамин Каратаев

Он добавил, что ежегодно на гемодиализ выделяют 736 миллионов сомов. «На одного больного — 546 тысяч. Есть же разница между обеспечением гемодиализом и приобретением иммуносупрессоров. Эти средства можно будет направить на покупку препаратов», — заявил замминистра.

Депутаты профильного комитета одобрили состав согласительной группы для выработки единого варианта поправок в Закон «О трансплантации».