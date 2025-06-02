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Власть

Великобритания остается важным стратегическим партнером Кыргызстана в Европе

Великобритания остается важным стратегическим партнером Кыргызстана в Европе. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов на встрече с торговым комиссаром Соединенного Королевства Кэмроном Полео.

Стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, включая развитие политического диалога, укрепление торгово-экономических связей, реализацию инфраструктурных проектов и вопросы трудовой миграции.

Эдиль Байсалов отметил успех первого размещения суверенных еврооблигаций Кыргызской Республики на Лондонской фондовой бирже на сумму $700 миллионов, что стало важным шагом в развитии инвестиционного имиджа страны.

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Особое внимание уделили перспективным проектам: пилотному сотрудничеству с компанией Concrete Canvas и строительству завода в Чуйской области, проекту строительства гидроэлектростанции на реке Кокомерен в Нарынской области, а также партнерству с компанией Boston Consulting Group (BCG) по разработке стратегии по использованию критически важных минералов.

По итогам 2024 года Великобритания стала крупнейшим импортером продукции из Кыргызстана среди стран Европы. Отмечена эффективность программы сезонных работников: уже более 8 тысяч кыргызстанцев трудоустроены в Великобритании, при этом годовая квота составляет 17 тысяч человек.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении партнерства и развитии новых форм взаимодействия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331287/
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