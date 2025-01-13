Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на полях Азиатского финансового форума, который проходит в Гонконге, провел встречу с главой международного подразделения Citibank Эрнесто Торрес Канту.

Обсуждались вопросы расширения сотрудничества, включая выпуск еврооблигаций и установление корреспондентских отношений между кыргызстанскими и международными банками.

Глава кабмина выразил заинтересованность кыргызстанских коммерческих банков, включая «Элдик Банк» и «Айыл Банк», в установлении корреспондентских отношений с Citibank.

Эрнесто Торрес Канту отметил огромный потенциал для развития финансового сотрудничества с Кыргызстаном и добавил, что выпуск еврооблигаций станет важным шагом к укреплению экономических связей.

Citibank — банковское подразделение Citigroup Inc. многонациональной банковской и финансовой корпорации со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Это один из крупнейших банков мира по размеру активов, работающий во многих странах.