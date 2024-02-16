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Экономика

В фондах развития регионов аккумулировано около 1 миллиарда сомов

На сегодня в фондах развития регионов аккумулировано около 1 миллиарда сомов. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель министра экономики и коммерции Айнура Усенбекова.

По ее словам, раньше такие фонды работали только там, где ведется разработка горнорудного месторождения. В прошлом году решением кабмина фонды развития были созданы во всех регионах. Там, где нет горнодобывающих компаний для внесения средств в бюджет фонда, деньги выделены из бюджета.

«Ранее неоднократно говорилось, что фонды развития финансируют в основном социальные проекты. Но в прошлом году их система работы изменена. Теперь они будут финансировать и экономические проекты. Это важно, потому что такие проекты дают хороший эффект», — сказала Айнура Усенбекова.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286908/
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