Список международных организаций, где КР платит членские взносы, скорректирован

Список международных организаций, в которых Кыргызстан платит членские взносы, скорректирован. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документом внесены изменения в перечень международных организаций и интеграционных объединений, в которые республика уплачивает членские и долевые взносы за прошлый год. Скорректированный список принят для урегулирования вопросов финансирования международных обязательств страны.

Общий объем предусмотренных выплат составляет 2 миллиарда 747,4 миллиона сомов.

В 2025-м произведены следующие выплаты: