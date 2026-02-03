08:24
Список международных организаций, где КР платит членские взносы, скорректирован

Список международных организаций, в которых Кыргызстан платит членские взносы, скорректирован. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документом внесены изменения в перечень международных организаций и интеграционных объединений, в которые республика уплачивает членские и долевые взносы за прошлый год. Скорректированный список принят для урегулирования вопросов финансирования международных обязательств страны.

Общий объем предусмотренных выплат составляет 2 миллиарда 747,4 миллиона сомов.

В 2025-м произведены следующие выплаты:

  • Тюркский инвестиционный фонд — 1,575 миллиарда сомов;
  • Международный банк реконструкции и развития — 321,2 миллиона;
  • Евразийский экономический союз — 275,2 миллиона;
  • Евразийская перестраховочная компания — 124,7 миллиона;
  • Организация Договора о коллективной безопасности — 58,9 миллиона;
  • Секретариат ШОС — 37,5 миллиона;
  • Контртеррористическое управление ООН — 36,2 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360301/
