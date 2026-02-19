Сменились лидеры депутатских групп «Ата Журт» и «Мекенчил». Лидером депутатской группы «Ата Журт» стал Дастанбек Жумабеков. Об этом на заседании заявил депутат Алишер Козуев.

По его словам, вчера лидер группы «Ата Журт» Нурлан Азыгалиев добровольно сложил свои полномочия. «Наша группа на своем заседании единогласно поддержала кандидатуру Дастана Жумабекова», — добавил он.

Также на заседании выступил депутат Кундузбек Сулайманов. Он отметил, что добровольно сложил с себя полномочия лидера группы «Мекенчил» и было принято решение избрать лидером группы Таланта Мамытова, который вчера стал депутатом Жогорку Кенеша.