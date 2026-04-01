Малопродуктивные земли в Кыргызстане засеют лекарственными травами

В Кыргызстане 16 видов лекарственных трав официально признают сельскохозяйственными культурами. Соответствующий законопроект, разрешающий их направленное выращивание, Жогору Кенеш одобрил во втором чтении.

По словам первого заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Иличбека Марсбек уулу, в стране насчитывается около 500 тысяч гектаров малопродуктивных земель. Культивация дикорастущих лекарственных трав на этих участках позволит населению получать дополнительный доход, эффективно используя пустующие площади. Выбор в пользу этих растений обусловлен тем, что они неприхотливы и не требуют больших объемов воды для полива.

Помимо экономической выгоды, проект несет экологическую пользу. Переход к искусственному выращиванию поможет предотвратить исчезновение редких видов в дикой природе и сокращение их естественных ареалов из-за неконтролируемого сбора.

В список растений, которые планируют выращивать как сельхозкультуры, вошли: валериана, календула, шалфей, шафран, ферула, аконит, арнебия, родиола розовая, солодка, облепиха, шиповник, барбарис, чабрец, ромашка и зверобой.

В ходе обсуждения депутаты поинтересовались объемами текущего сбора трав, данными по экспорту и потенциальной прибыли. Однако заместитель министра признал, что ведомству не удалось собрать точные статистические данные по этому сектору.

На заседании также стало известно, что на сегодняшний день из-за угрозы исчезновения введен запрет на сбор и продажу 10 видов дикорастущих трав. В связи с этим депутат Дастан Бекешев подчеркнул необходимость усиления мониторинга в этой сфере с помощью современных цифровых решений.
