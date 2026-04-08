Кабмин передал Минводсельхозу более 60 единиц спецтехники

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев передал Министерству сельского хозяйства ключи от 63 единиц спецтехники.

Заместитель главы кабмина, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков представил информацию о технике.

Адылбек Касымалиев отметил, что руководство страны уделяет особое внимание сфере ирригации и всесторонне увеличивает объем государственной поддержки.

Отметим, что 40 единиц техники были приобретены за счет государственного бюджета, на эти цели было направлено 128 миллионов сомов. 23 единицы техники приобретены при поддержке международных институтов. Спецтехника будет передана районным управлениям водного хозяйства Минсельхоза.

«В период с 2021 по 2025 год из республиканского бюджета Службе водных ресурсов было выделено 21,4 миллиарда сомов. Эти средства направлены на обслуживание ирригационных объектов, ремонт каналов и обеспечение эффективного использования водных ресурсов.

Кроме того, за последние пять лет было приобретено 270 единиц новой техники. Увеличение объема финансирования сферы ирригации является приоритетом для государства. В Службе водного хозяйства работают опытные кадры. Государство продолжит повышать материально-техническое обеспечение для улучшения вашей работы», — сказал он.

Адылбек Касымалиев также отметил, что перед министерством стоит ряд задач по развитию отрасли, и дал соответствующие поручения для реализации намеченных планов.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в ближайшее время завершит основные работы по крупному ирригационному проекту «Алга Кадам» в Баткенской области, который обеспечит поливной водой 4,2 тысячи гектаров земли, объект будет полностью введен в эксплуатацию в 2027 году.

К 2026 году запланирована установка систем капельного и дождевального орошения на 5 тысячах 270 гектарах земли. В соответствии с поручением президента КР перед кабинетом министров поставлена задача к 2030 году установить системы капельного орошения на 200 тысячах гектарах земли.