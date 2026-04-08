Кабмин передал Минводсельхозу более 60 единиц спецтехники

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев передал Министерству сельского хозяйства ключи от 63 единиц спецтехники.
Заместитель главы кабмина, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков представил информацию о технике.
«В период с 2021 по 2025 год из республиканского бюджета Службе водных ресурсов было выделено 21,4 миллиарда сомов. Эти средства направлены на обслуживание ирригационных объектов, ремонт каналов и обеспечение эффективного использования водных ресурсов.
Кроме того, за последние пять лет было приобретено 270 единиц новой техники. Увеличение объема финансирования сферы ирригации является приоритетом для государства. В Службе водного хозяйства работают опытные кадры. Государство продолжит повышать материально-техническое обеспечение для улучшения вашей работы», — сказал он.
Адылбек Касымалиев также отметил, что перед министерством стоит ряд задач по развитию отрасли, и дал соответствующие поручения для реализации намеченных планов.
Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в ближайшее время завершит основные работы по крупному ирригационному проекту «Алга Кадам» в Баткенской области, который обеспечит поливной водой 4,2 тысячи гектаров земли, объект будет полностью введен в эксплуатацию в 2027 году.
К 2026 году запланирована установка систем капельного и дождевального орошения на 5 тысячах 270 гектарах земли. В соответствии с поручением президента КР перед кабинетом министров поставлена задача к 2030 году установить системы капельного орошения на 200 тысячах гектарах земли.