Замторага: Никто не вправе давать оценку работе депутата, тем более вице-спикера

Никто не вправе давать оценку работе депутата Жогорку Кенеша, а тем более вице-спикера. С таким резким заявлением заместитель торага Болот Ибрагимов обратился к заместителю управляющего делами президента Алмазу Раимбекову в ходе заседания парламента.

Спор возник во время обсуждения проблем с использованием кыргызстанских водительских удостоверений нового образца в странах Европы. По словам Алмаза Раимбекова, весь резонанс вызван единичным случаем в Литве, когда отдел кадров частной компании отказал гражданину Кыргызстана. Чиновник утверждает, что вопрос уже решен, претензий к документам нет, а новые удостоверения имеют высокую степень защиты.

Разъясняя ситуацию, Раимбеков упомянул, что Болот Ибрагимов якобы связывался с ним для уточнения деталей. Однако вице-спикер опроверг эти слова, подчеркнув, что не звонил заместителю управделами.

«Никто не вправе давать оценку работе депутата, тем более вице-спикера, но Алмаз Болотбекович позволил себе это сделать. Во-вторых, я ему не звонил, как он утверждает. В-третьих, национальное водительское удостоверение последнего образца не соответствует четвертому пункту приложения № 6 Венской конвенции. Сколько бы отговорок вы ни придумывали — это факт. Чем раньше вы его признаете, тем быстрее мы решим проблему», — заявил Ибрагимов.

Депутат также добавил, что нашел человека, которого ведомство не могло отыскать три дня, всего за полчаса и помог ему с трудоустройством в Литве. Ибрагимов подчеркнул, что действиям чиновников должна быть дана юридическая оценка.

Точку в дискуссии поставил торага Марлен Маматалиев. Он сообщил, что в течение двух дней профильные государственные органы должны предоставить полную и официальную информацию по этому вопросу.