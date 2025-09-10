11:11
Общество

Депутат снова дал мастер-класс для мэрии: на этот раз со светофором

Депутат Бишкекского городского кенеша Болот Ибраимов продолжает делиться лайфхаками для мэрии. На этот раз он вооружился обычной тряпкой и за считанные секунды протер линзу светофора. Результат — сигнал стал заметно ярче.

Депутат показал, что иногда большие городские проблемы решаются простыми движениями. Всего-то 10 секунд — и светофор работает, как новый.

Депутат отмыл дорогу и восстановил разметку

Напомним, ранее Болот Ибраимов прославился другим «уроком» для городских служб: он показал, как легко отмыть грязную дорожную разметку. Тогда его пример с иронией, но все же подхватили коммунальные службы — на следующий день они массово вышли мыть зебры и освежать разметку.

В соцсетях уже шутят, что депутат может открыть серию лайфхаков для ЖКХ: от мытья остановок до полива газонов. «Оказывается, для того чтобы город работал правильно, нужны не тендеры и миллионы, а тряпка и 10 секунд времени», — пишут пользователи.
