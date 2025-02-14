Депутат БГК пригрозил курящим в здании коллегам публиковать видео в соцсетях

В завершении сессии Бишкекского городского кенеша 14 февраля депутат Болот Ибрагимов сделал замечания своим коллегам.

Во-первых, он выразил недовольство опозданиями.

«Утром мы собрались на два часа позже положенного, а с обеда вернулись на час позже. Три часа времени сегодня потрачено впустую. У меня, как и у вас, нет еще одной жизни», — сказал Ибрагимов.

Депутат также заявил, что некоторые его коллеги курят в туалете. Он пригрозил, что будет выкладывать видео с курящими депутатами в социальные сети и медиапространство.