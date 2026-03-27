Власть

За подделку кумыса — штрафы и конфискация: закон вынесли на обсуждение

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение пакет законопроектов о защите, развитии и государственной поддержке национального напитка кумыс.

Документы предусматривают комплексные изменения сразу в несколько законов, включая Налоговый кодекс, Кодекс о правонарушениях, законы о госзакупках, туризме, здравоохранении и интеллектуальной собственности.

Одна из ключевых новаций — введение статуса национального бренда «Кыргыз кымызы». Использовать его смогут только производители, включенные в специальный государственный реестр и соблюдающие единый кодекс качества.

Предлагается обязательная цифровая прослеживаемость продукции — каждая единица кумыса должна иметь QR-код с данными о происхождении, переработке и лабораторных проверках. За отсутствие маркировки или ложные сведения вводятся штрафы и конфискация продукции.

Законопроект вводит классификацию продукции на три категории: натуральный традиционный кумыс, индустриальный экспортный и восстановленный из сухого молока. При этом использование заменителей и добавок для продукции под национальным брендом запрещается.

Для бизнеса предусмотрены налоговые льготы: новые предприятия по переработке кобыльего молока могут получить освобождение от налога на прибыль на три года, а экспортеры — 50-процентную льготу на прибыль в течение пяти лет.

Кроме того, предлагается создать стратегический государственный резерв сублимированного кобыльего молока, который будут использовать для стабилизации цен и обеспечения производства в межсезонье.

Отдельный блок поправок направлен на борьбу с фальсификацией: вводится запрет на использование национальных орнаментов, символики и визуальных элементов КР для товаров, произведенных за рубежом, ужесточается ответственность за ввод потребителей в заблуждение.

Законопроект предусматривает развитие «кумысных лечебниц» и включение кумысолечения в систему медицинской реабилитации и туризма.

Инициаторы отмечают, что меры направлены на защиту национального бренда, рост экспорта и привлечение инвестиций в переработку кобыльего молока.
